Coronavirus: Onu, la pandemia avrà un effetto senza precedenti sull'economia sul Brasile (2)

- Uno dei punti evidenziati dal rapporto è la massiccia fuga di capitali dalle economie emergenti. Temendo l'instabilità, gli investitori hanno ritirato le proprie attività da posizioni rischiose e investito in posizioni più sicure. Solo tra febbraio e marzo, sono stati ritirati in tutto 59 miliardi di dollari, "più del doppio dei deflussi subiti dagli stessi paesi a causa della crisi finanziaria globale del 2008", affermato lo studio. Il Brasile è uno dei paesi che maggiormente ha visto gli investimenti lasciare il mercato interno. Tra il 21 febbraio e il 20 marzo, gli investitori non residenti nel paese hanno ritirato oltre 7 miliardi di dollari dall'economia, facendo del Brasile una delle economie con la più grande fuga di capitali. Il Brasile è stato infatti responsabile di oltre il 10 per cento della complessiva fuga di capitali nei paesi emergenti. Uno degli effetti della fuga è stata la svalutazione delle valute dei paesi emergenti. Il real brasiliano ha dall'inizio dell'anno perso il 20 per cento del suo valore. Solo il Messico e la Russia hanno subito svalutazioni maggiori per le proprie monete. (segue) (Brb)