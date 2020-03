Coronavirus: Onu, la pandemia avrà un effetto senza precedenti sull'economia sul Brasile (6)

- La crisi causata dal coronavirus si abbatterà anche sui conti pubblici brasiliani. Questa mattina il dipartimento del Tesoro del ministero dell'Economia brasiliano ha reso noto che i conti del governo federale brasiliano hanno registrato un deficit primario di 25,8 miliardi di real (4,5 miliardi di euro) a febbraio 2020. Si tratta del peggiore dato per mese di febbraio dal 2017 quando il deficit raggiunse i 29 miliardi Questo è stato il più grande risultato negativo per il mese da febbraio 2017, quando raggiunse i 29,1 miliardi di real (5,1 miliardi di euro). Il risultato del debito pubblico aggregato degli ultimi 12 mesi ha raggiunto un deficit di 90,8 miliardi di real (16 miliardi di euro), equivalente all'1,21 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) del paese. Il dato di febbraio non risente tuttavia ancora dell'impatto della pandemia di Covid-19 sull'economia brasiliana. (segue) (Brb)