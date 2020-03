Coronavirus: Onu, la pandemia avrà un effetto senza precedenti sull'economia sul Brasile (8)

- Secondo Mansueto, le aspettative del deficit saranno aggiornate dal ministero ogni settimana, anticipando che "la performance dei conti pubblici nel 2020 sarà piuttosto atipica", con una pressione "molto forte" sul lato della spesa e una stima molto bassa delle entrate nei mesi in aprile, maggio e giugno "con un conseguente aumento significativo del deficit nel periodo", ha affermato nel corso di una conferenza stampa questa mattina a Brasilia. Mansueto ha sostenuto che il peggioramento dei conti per quest'anno è giustificato in Brasile così come nel resto del mondo, ma ha sottolineato che il governo deve stare attento a non consentire la crescita delle spese non obbligatorie in questo scenario. "Bisogna fare in modo di avere il controllo delle spese straordinarie per far si che non diventino permanenti non diventino permanenti", ha affermato. (Brb)