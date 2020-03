Coronavirus: procura chiede che Bolsonaro venga multato per violazione quarantena

- Il procuratore federale, Julio Jose Araujo Junior, ha inoltrato alla prima sezione del tribunale federale di Duque de Caxias la richiesta di imporre un'ammenda di 100.000 real (20 mila euro) nei confronti del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro per non aver ottemperato alla decisione giudiziaria della stessa corte - adottata venerdì 27 marzo – in cui si stabiliva che le autorità federali si sarebbero astenute "dall'adottare qualsiasi incentivo alla non osservanza dell'isolamento sociale raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms)". (segue) (Brb)