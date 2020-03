Coronavirus: procura chiede che Bolsonaro venga multato per violazione quarantena (4)

- Poco dopo la pubblicazione, la piattaforma Twitter ha rimosso due messaggi perché ritenuti in violazione delle norme di comportamento per la comunicazione pubblica sul nuovo coronavirus. "Twitter ha di recente annunciato l'allargamento a tutto il mondo delle regole" che prevedono "l'oscuramento dei messaggi che potrebbero contraddire le informazioni sulla salute pubblica fornite da fonti ufficiali ed esporre le persone a un maggiore rischio di trasmettere la Covid-19", fa sapere l'azienda citata dal quotidiano "G1". "Questo tweet non è più disponibile perché ha violato le regole di Twitter", si legge sui due post pubblicati sul profilo ufficiale del presidente. (segue) (Brb)