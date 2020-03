Usa: arrivata a New York nave militare con 1.000 posti letto per coronavirus

- Una nave della Marina statunitense equipaggiata con 1.000 posti letto d'ospedale ha attraccato nel porto di New York. Allo stesso tempo a Central Park è stato costruito un ospedale da campo, mentre il Javits Center, un centro congressi di Manhattan, è stato trasformato in un ospedale. Con quasi la metà degli stati che ora segnalano più di 1.000 infezioni confermate, i governatori e i sindaci negli Stati Uniti stanno lavorando per garantire più forniture mediche, aggiungendo restrizioni e chiedendo al governo federale un migliore coordinamento. A New York - il luogo del peggior focolaio del paese, con oltre 66.000 casi confermati - i funzionari hanno ampliato la capacità degli ospedali nei giorni prima che la pandemia dovrebbe raggiungere il suo picco nello stato.(Nys)