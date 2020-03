Usa: petrolio ai minimi di 18 anni,

- I prezzi del petrolio sono scesi ai minimi di 18 anni mostrando come il coronavirus paralizzi la domanda di carburante e non consenta ai consumatori di trarre vantaggio dalla diminuzione dei prezzi ai distributori. I futures sul greggio degli Stati Uniti sono crollati del 6,6 per cento a 20,09 dollari al barile, chiudendo la giornata al livello più basso dal febbraio 2002. Il calo porta il ribasso dall’inizio dell’anno al 67 per cento, ovvero 41 dollari. Le ultime flessioni sono arrivate dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di aver esteso l’obbligo di distanza sociale per combattere il coronavirus per altri 30 giorni, fino alla fine di aprile. La pandemia ha interrotto le attività economiche e i viaggi globali, provocando un calo storico della domanda di petrolio.(Nys)