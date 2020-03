Coronavirus: Renzi, ripartire gradualmente distinguendo zone e fasce di età

- Ripartire gradualmente, anche distinguendo per fasce di età e per zone del Paese. E' la proposta che Matteo Renzi ha lanciato intervenendo a "Stasera Italia" su Rete 4. "Serve un piano serio e articolato - ha detto il leader di Italia viva - che ci permetta di ripartire e non morire di fame. Non vogliamo morire di coronavirus, né di fame", ha detto Renzi. "Tutti vogliamo uscire di casa e dobbiamo farlo in maniera intelligente. Bisogna partire subito, gradualmente, anche distinguendo per fasce di età e per zone". (Rin)