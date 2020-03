Roma: assessore Trasporti, su Tangenziale est assurdo stop Tar, danno per città

- E' assurdo che i lavori per la riqualificazione del piazzale ovest della stazione Tiburtina, così importanti per Roma, rischino di essere bloccati, dopo la sospensione cautelativa decisa dal Tar. Lo scrive su Facebook l'assessore alla Città in movimento di Roma Capitale Pietro Calabrese. "L'abbattimento della Tangenziale est è l'ennesimo cantiere iniziato da questa amministrazione dopo venti anni di attesa - afferma Calabrese - . Il progetto prevede anche la risistemazione del piazzale ovest della stazione Tiburtina. Un progetto richiesto dalla stragrande maggioranza dei cittadini, che ora rischia di rimanere bloccato dopo la sospensione cautelativa decisa dal Tar, come previsto dalle norme in questo periodo di emergenza, rispetto a un ricorso presentato da un singolo comitato. Il Tribunale si esprimerà nel merito l'8 aprile, nel frattempo perderemo altro tempo e a rimetterci saranno solo i cittadini. E' assurdo - sottolinea l'assessore - che lavori così importanti per la nostra città rischino di essere bloccati con gli stessi pretesti che abbiamo più volte smentito, anche e soprattutto nelle sedute pubbliche di commissione dove erano presenti gli stessi firmatari del ricorso. Fa rabbia perché le uniche vittime sono i romani che, proprio adesso che il tratto di tangenziale è stato completamente abbattuto, dovranno aspettare ancora per vedere iniziare i lavori del nuovo piazzale. Sul progetto di risistemazione sono state dette molte falsità". (segue) (Rer)