Usa-Afghanistan: "Wp", ex detenuti di Guantanamo hanno avuto ruolo in trattative per pace talebani

- Mentre il mese scorso i negoziatori americani si sforzavano per concludere l'accordo storico con i talebani, diversi rappresentanti controversi del gruppo islamista, tra cui alcuni detenuti di Guantanamo liberati nel 2014, hanno avuto un ruolo nelle contrattazioni svolte dall’amministrazione Usa. La notizia, scrive il “Washington Post” ha indispettito diversi politici del Congresso anche tra le fila dei repubblicani. I Taliban Five, un gruppo di detenuti di alto livello scambiati per un statunitense durante l'amministrazione del presidente Usa Barack Obama, hanno lavorato dietro le quinte per creare sostegno per l'accordo, affermano gli attuali e gli ex funzionari Usa e talebani. Molti uomini hanno esercitato il loro peso nei negoziati, essendo state figure di spicco del governo precedente all’11 settembre. Uno di loro, un ex comandante accusato dell’uccisione di minoranze religiose in Afghanistan, ha viaggiato almeno due volte in Pakistan per convincere altri comandanti scettici.(Nys)