Usa: Ford pronta a produrre 50.000 ventilatori in tre mesi

- Ford Motor prevede di costruire ventilatori medici base in uno stabilimento di produzione di componenti auto nel Michigan e afferma che spera di produrre 50.000 dispositivi nei prossimi tre mesi. I ventilatori continuano a essere scarsi mentre la pandemia di coronavirus cresce a New York e in altre aree degli Stati Uniti. La produzione inizierà alla fine di aprile e aumenterà nel tempo, con la maggior parte dei 50.000 dispositivi consegnati entro la fine di giugno. Inoltre, Ford sta lavorando separatamente con Ge Health per accelerare la produzione di un ventilatore più complesso e completo. Il governo federale Usa ha chiesto le case automobilistiche a contribuire alla produzione di ventilatori, attrezzature mediche essenziali che possono salvare la vita ai pazienti con gravi casi di Covid-19.(Nys)