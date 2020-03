Coronavirus: procura chiede che Bolsonaro venga multato per violazione quarantena (6)

- Il Brasile, pur essendo il primo paese della regione ad aver registrato il virus, ha atteso prima di mettere limiti ai contatti con l'estero. Ad oggi sono chiuse le frontiere terrestri con i paesi sudamericani e - per un periodo di trenta giorni - sono sospesi i voli provenienti da una serie di paesi europei e asiatici. Un veto che non si estende agli Usa perché, spiegava Bolsonaro, "non bisogna perdere del tutto i contatti col mondo". I contagi oggi superano quota 4.500 con 159 morti, ma sul piano interno, il governo centrale non ha ancora operato la stretta voluta dai governatori degli stati. Brasilia sta studiando una misura generale che possa armonizzare le diverse misure adottate dagli stati in modo da garantire sicurezza e libertà di movimento. (segue) (Brb)