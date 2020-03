Coronavirus: Senato Brasile approva pacchetto aiuti a lavoratori senza contratto (2)

- Secondo quanto stabilito, l'assegno per le donne con figli considerate "capofamiglia" potrà raggiungere a 1.200 real (220 euro). Il pagamento degli aiuti di emergenza è limitato a due persone della stessa famiglia. La proposta del governo prevedeva un assegno di 200 real (50 euro). Secondo una stima preliminare il costo della disposizione per le casse dello stato sarà di circa 43 miliardi di real (7 miliardi di euro) per tre mesi. Il progetto approvato modifica una legge del 1993 che si occupa dell'organizzazione dell'assistenza sociale in Brasile. (segue) (Brb)