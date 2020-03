Usa: Trump punta sulle vite che vengono salvate, non perse, in una pandemia

- Alla conferenza stampa della task force sul coronavirus il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha seguito una nuova linea, sottolineando il numero di vite che possono essere salvate, non perse, nel corso della pandemia di coronavirus. Parlando con i giornalisti dal Rose Garden della Casa Bianca, Trump ha detto che analizzando i modelli “il picco dei decessi non arriverà per altre due settimane". “Lo stesso modello mostra anche che seguendo molto vigorosamente queste linee guida, potremmo salvare più di un milione di vite americane”, ha detto il presidente Usa, aggiungendo: “Più ci dedichiamo oggi, più rapidamente emergeremo dalla crisi”. La dichiarazione ha segnato un cambiamento rispetto a domenica, quando Trump aveva sottolineato che il virologo Anthony Fauci, suo principale consigliere in questa crisi, prevede registrare da 100.000 a 200.000 morti e ha osservato che un modello ha previsto che il bilancio dei decessi negli Stati Uniti potrebbe aumentare fino a 2,2 milioni di persone. Trump ha anche detto che oltre 1 milione di statunitensi hanno fatto il test per coronavirus - "di gran lunga più di qualsiasi altro paese". (Nys)