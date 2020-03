Coronavirus: Onu, la pandemia avrà un effetto senza precedenti sull'economia sul Brasile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il direttore del settore globalizzazione e strategia di sviluppo dei Unctad, Richard Kozul-Wright, il Brasile deve prepararsi a "un cocktail estremamente pericoloso, composto da una crisi sanitaria e una crisi dell'economia. Ciò dovrebbe mettere enorme stress su un'economia che era già debole prima della crisi", ha detto. Economista senior di Unctad ed ex ministro brasiliano Nelson Barbosa ritiene che il Brasile disponga di riserve e strumenti sufficienti per rispondere alla crisi. Tuttavia avverte che "oggi la più grande sfida è politica e istituzionale". Secondo Barbosa, le polemiche all'interno del governo federale su come affrontare la pandemia non aiutano. (segue) (Brb)