Coronavirus: Onu, la pandemia avrà un effetto senza precedenti sull'economia sul Brasile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro impatto negativo sull'economia brasiliana sarà il crollo del prezzo delle materie prime. Il Brasile, così come molti paesi emergenti, fa molto affidamento su queste risorse per le entrate e per mantenere il valore della valuta nazionale. in generale, il calo globale dei prezzi è stato quest'anno del 37 per cento quest'anno. Nel settore dei metalli, la contrazione sarebbe del 18 per cento, in agricoltura il 6,8 per cento. In particolare il prezzo del cotone dovrebbe ridursi del 22 per cento, quello dello zucchero il 15 e quello della soia il 7 per cento. Inoltre le Nazioni unite stimano che le esportazioni dai paesi emergenti dovrebbero risentire del calo della domanda dalla Cina. (segue) (Brb)