Coronavirus: Brasile, bilancio contagiati in sale a 4579, 159 i morti (3)

- Il Brasile, il primo paese dell'America latina ad aver denunciato un "positivo" al nuovo coronavirus, si conferma così anche il paese con il maggior numero di contagi nella regione. Il presidente Jair Bolsonaro denuncia però una "esagerazione", soprattutto dei media, sulla reale portata dell'emergenza. Per questo il governo centrale non ha disposto quelle misure restrittive ai movimenti sul territorio nazionale varate dalla maggior parte dei paesi vicini ed ha atteso diverso tempo prima di mettere limiti ai contatti con l'estero. Ad oggi sono chiuse le frontiere terrestri con i paesi sudamericani e - per un periodo di trenta giorni - sono sospesi i voli provenienti da una serie di paesi europei e asiatici. Un veto che non si estende agli Usa perché, spiegava Bolsonaro, "non bisogna perdere del tutto i contatti col mondo". (segue) (Brb)