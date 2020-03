Coronavirus: arcivescovo Delpini e Fontana in fiera per benedizione ospedale e ringraziamento maestranze - Foto 2

- L'arcivescovo di Milano Mario Delpini insieme al sindaco Giuseppe Sala, al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e presidente della Fondazione Fiera Enrico Pazzali per la benedizione del nuovo ospedale in Fiera. (Foto: Regione Lombardia) (com)