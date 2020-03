Coronavirus: Rabaiotti, a Milano lavoriamo per individuare beneficiari fondo, copertura di 4 mesi

- Una copertura di quattro mesi, con priorità alle famiglie che non godono di altre forme di sostegno al reddito e a chi ha perso il lavoro a causa del coronavirus. Queste le linee con cui il Comune di Milano pensa di gestire il fondo statale istituito dal governo per far fronte all'emergenza ed erogato dai Comuni. Ad anticiparle in una nota è l'assessore comunale alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti. “Stiamo lavorando per capire in fretta come individuare i beneficiari del fondo e come veicolare il contributo, se attraverso voucher o attraverso pacchi alimentari. Pensiamo di indicare come periodo di copertura quattro mesi, da aprile a luglio", spiega Rabaiotti. "Daremo priorità alle famiglie povere che non godono di alcuna forma di sostegno al reddito, a cui si deve aggiungere un altro target non ancora emerso di persone che, a causa dell’emergenza, hanno perso il lavoro, non hanno forme di protezione e hanno una famiglia a carico. Nei prossimi giorni definiremo il quadro”, fa sapere in conclusione l'assessore.(Rem)