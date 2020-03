Coronavirus: M5s chiede Reddito di emergenza il prima possibile

- "Stiamo lavorando giorno e notte per realizzare nuovi strumenti e garantire un reddito a chi oggi è colpito gravemente da questa emergenza nazionale. In questi giorni nessuno attacca più il reddito di cittadinanza che ha concesso a 2 milioni e mezzo di persone mezzi economici per il proprio sostentamento. Ad aprile interverremo con un nuovo decreto, più robusto rispetto ai 25 miliardi del 'Cura Italia': puntiamo ad un reddito di emergenza affinché nessuno si senta abbandonato, uno strumento efficace per permettere alle famiglie italiane in difficoltà di andare avanti". Lo affermano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Bilancio alla Camera. "Abbiamo anche proposto a tutti i parlamentari di dimezzarsi lo stipendio fino a fine legislatura, come da anni fa il Movimento 5 Stelle, per dare una mano agli italiani messi in ginocchio da questa emergenza. Sarebbe un segnale importante per avvicinare la politica ai cittadini", concludono. (Com)