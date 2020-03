Torino: Nicoletta Dosio esce dal carcere, pasionaria No Tav ai domiciliari

- Nicoletta Dosio, pasionaria No Tav, è uscita oggi dal carcere delle Vallette per scontare la pena ai domiciliari. Una decisione presa per effetto delle misure introdotte con l’emergenza Coronavirus. Lo rende noto sui social il movimento No Tav. Nicoletta Dosio, 73 anni, era finita dietro le sbarre a fine del 2019 perché condannata in seguito a disordini durante una manifestazione degli oppositori alla Torino-Lione. (Rpi)