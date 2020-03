Coronavirus: Zaghis, Ama tempestiva nell'attuare disposizioni per garantire sicurezza lavoratori

- Ama "si è mossa velocemente seguendo a trecentosessanta gradi il contesto normativo e adeguando progressivamente le misure messe in campo per la sicurezza e la tutela dei lavoratori in base all'evolversi della situazione". Lo dichiara, in una nota, l'Amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis in riferimento alle dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa da alcuni esponenti politici e sindacali. "Gli oltre 30 dispositivi interni - tra ordini di servizio, comunicazioni al personale, input organizzativi generali e/o di dettaglio per i vari comparti produttivi - prodotti dal 31 di gennaio ad oggi - si legge nella nota di Ama - giorno successivo alla dichiarazione da parte dell'organizzazione mondiale della sanità sul Covid-19 emergenza di rilevanza internazionale, in queste difficili settimane, sono la prova evidente non solo della grande attenzione prestata all'emergenza per il virus Covid-19, ma anche il risultato tangibile del lavoro costante svolto da tutto il management per sintetizzare e aggiornare l'enorme mole di provvedimenti che su questa materia si sono susseguiti a livello nazionale e locale". "Fino ad oggi su questa materia complessa sono stati 19 gli atti (tra Delibere del Consiglio dei Ministri, Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, Decreti legge e ordinanze del Commissario straordinario e il Protocollo con le parti sociali del 14 marzo) da parte del Governo, 21 le ordinanze della Protezione Civile, 15 quelle del ministero della Salute (che ha diramato anche due note e 12 circolari)". (segue) (Com)