Brasile: mai così tante famiglie indebitate come a marzo 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di brasiliani indebitati ha raggiungo un livello record nel mese di marzo 2020. E' quanto sostiene un sondaggio della Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo. Dopo aver raggiunto il 65,1 per cento a febbraio, la percentuale di famiglie brasiliane indebitate è cresciuta nuovamente a marzo coprendo il 66,2 per cento della popolazione, il livello più alto della serie storica iniziata a gennaio 2010. L'indagine considera come debiti i conti pagati con assegno post-datato, carta di credito, scoperto bancario, prestiti personali, rate di finanziamento dell'auto e assicurazione. Secondo l'indagine della Confcommercio brasiliana, la percentuale di famiglie con debiti o conti scaduti da pagare ha raggiunto il 25,3 per cento a marzo, contro il 24,1 per cento del mese precedente. Second la Cnc, l'inadempienza è uno degli effetti dalla diffusione di coronavirus sull'economia e si prevede che il numero possa aumentare nel corso dei prossimi mesi. Il numero totale di famiglie che ha dichiarato di non essere in grado di pagare i propri conti inevasi e che, pertanto, rimarrebbe inadempiente è passato dal 9,7 per cento di febbraio al 10,2 per cento di marzo.(Brb)