Usa: autorità Usa approvano farmaco antimalarico per trattamento coronavirus

- La Food and Drug Administration (Fda), l’autorità Usa che si occupa di sicurezza alimentare e dei farmaci, ha approvato un piano di emergenza dell’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per distribuire milioni di dosi di farmaci antimalarici agli ospedali in tutto il paese. La Fda sostiene che valga la pena rischiare di provare trattamenti non provati scientificamente per rallentare la progressione della malattia causata dal nuovo coronavirus in pazienti gravemente malati. Ci sono stati solo pochi piccoli studi che hanno mostrato un possibile beneficio di questi farmaci (l’idrossiclorochina e la clorochina) per alleviare i sintomi respiratori acuti di covid-19 e eliminare il virus dai pazienti infetti.(Nys)