Rpt - Coronavirus: Monti (Lega), governo riduca l'Iva su mascherine e altri dispositivi per la sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo e testo corretti alla fonte.Ridurre l'Iva pagata su tutti i prodotti fondamentali per la tutela della salute dei cittadini, ovvero i dpi e tutti i dispositivi per la sicurezza personale, dal 22 al 4 per cento. A chiederlo al governo è Emanuele Monti, consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione sanità e politiche sociali di Regione Lombardia. "La richiesta è quella di consentire il totale utilizzo dei fondi raccolti e messi a disposizione dalle tantissime associazioni impegnate sul fronte della beneficenza, evitando che il 18 per cento vada in tasse. Lo sgravio che proponiamo come Lega, attraverso un emendamento presentato dai nostri parlamentari alla Camera, prevede infatti di ridurre l'Iva al 4 per cento. Con questo sgravio avremmo a disposizione una parte consistente in più di questi fondi da impiegare per l'acquisto dei materiali”, spiega Monti. "Si tratta di una richiesta che arriva dalle stesse associazioni e di un gesto di civiltà e di aiuto concreto per affrontare questa emergenza”, conclude il presidente della commissione.(com)