Coronavirus: portavoce ministero Esteri cinese, “i nostri aiuti sono sinceri, no a letture politicizzate”

- La Cina esprime stupore per le “letture politicizzate” e per le critiche agli aiuti forniti in vari paesi del mondo per affrontare la pandemia di coronavirus. Lo ha detto oggi la portavoce del ministero degli Affari esteri di Pechino, Hua Chunying, rispondendo alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. “La Cina aiuta gli altri con sincerità e se nel fornire aiuto si verificano altri problemi bisognerebbe risolverli subito in modo ragionevole, con l'atteggiamento e lo spirito di voler ricercare la verità basandosi sui fatti. La Cina è disposta a mantenere stretti contatti e comunicazioni con i dipartimenti relativi dei vari paesi, nella speranza però che tale questione non venga letta in modo politicizzato”, ha detto la portavoce. Rispondendo inoltre a una domanda secondo cui i risultati dei test effettuati con i tamponi di rilevamento rapido del nuovo coronavirus prodotti dalla Cina sarebbero erronei, Hua Chunying ha affermato che le ambasciate cinesi nei relativi paesi si sono attivate subito per comprendere e verificare la situazione. “Molte imprese relative cinesi stanno continuando a produrre giorno e notte con l'obiettivo di poter fornire garanzia materiale agli altri paesi per la lotta contro l'epidemia, impegnarsi per tutelare la vita e la salute di più popoli e fornire garanzia materiale”, ha concluso la portavoce. (Res)