Coronavirus: Comune Viterbo, domani minuto silenzio e bandiere a mezz'asta in tutti comuni

- Anche il comune di Viterbo "aderisce all'iniziativa lanciata dall'Anci - Associazione nazionale comuni italiani - per domani 31 marzo alle 12. Un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta in tutti i comuni per ricordare le vittime del Coronavirus, per onorare gli operatori sanitari, per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza. Il sindaco Arena scenderà in piazza del Plebiscito con la fascia tricolore. "Un gesto simbolico ma colmo di significato - sottolinea il sindaco di Viterbo. Tutti i comuni uniti con gli stessi pensieri. Con la stessa speranza". È quanto si legge in una nota del comune di Viterbo. (Com)