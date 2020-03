Coronavirus: Caso (M5s), individuare famiglie indigenti anche con aiuto parrocchie e associazioni

- Andrea Caso, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della commissione Finanze annuncia che "al Comune di Marano di Napoli arriveranno per le famiglie più indigenti 583.126,83 euro, disposti dal governo per aiutare quei cittadini che, in questo momento, non hanno i soldi per fare la spesa. Si tratta di una somma consistente, con la quale si potranno aiutare tanti nuclei familiari a mettere un piatto a tavola, in questi giorni d'emergenza", commenta Caso che aggiunge: "Per questa importante opportunità economica, suggerisco che la lista dei destinatari del bonus spesa possa essere scritta, aprendo anche alle indicazioni dei parroci e delle associazioni locali". (Rin)