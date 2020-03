Coronavirus: Zaghis, Ama tempestiva nell'attuare disposizioni per garantire sicurezza lavoratori (2)

- Per non citare i provvedimenti emanati dai ministeri dell'Interno, dell'ambiente, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, "le indicazioni dell'Istituto Superiore della Sanità, le istruzioni date dall'Inps, le indicazioni dell'Albo Nazionale Gestori, i pareri dell'Ispra e le ordinanze della Regione. La sola Utilitalia, alla quale Ama è associata, fino ad oggi ha dedicato al tema ben 80 circolari. L'azienda ha seguito tutta questa complessa materia passo passo facendo sintesi". "Tutte le decisioni in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro vengono assunte in accordo con un team di validissimi professionisti, a cominciare dal Rspp e dal medico competente coordinatore di Ama, due figure la cui professionalità è unanimemente riconosciuta da tutti coloro che operano nel settore. Pertanto invito tutti, in questo difficile momento, a fare squadra e a contribuire al superamento di questa crisi senza polemiche strumentali, che finiscono per alimentare confusione e un clima di tensione di cui, al momento, nessuno sente il bisogno. Non c'è alcuno scontro, all'interno di Ama: tutte le attività poste in essere a valle delle disposizioni interne in tema di Covid-19 vengono applicate sul campo con l'obiettivo prioritario e comune di garantire la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori", conclude la nota. (Com)