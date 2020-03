Coronavirus: in settimana Comune di Milano lancerà call per strutture ricettive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana il Comune di Milano lancerà una "call" per individuare altre strutture che, come ha già fatto l'Hotel Michelangelo, si mettano a disposizione per l'emergenza. Lo hanno fatto sapere in commissione consiliare gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Gabriele Rabaiotti (Politiche sociali e abitative). "Per noi l'Hotel Michelangelo è un progetto pilota. Non abbiamo ancora ricevuto indicazioni dalle autorità sanitarie su quello che può essere l'effettivo fabbisogno di strutture di questo tipo. La nostra impressione è che sia ampio, molto più ampio dell'Hotel Michelangelo. Nei prossimi giorni, entro metà di questa settimana, il Comune di Milano vuole pubblicare una call rivolta a vari soggetti che sono disponibili a erogare servizi residenziali di vario tipo: hotel, appartamenti o anche spazi meno attrezzati, come stiamo facendo allo Scalo Romana", ha spiegato Maran. Il Comune preferisce evitare lo strumento delle requisizioni d'ufficio, pur previsto dal dpcm "Cura Italia", che oltre a prevedere per le strutture ricettive un ritorno pari allo 0,4 per cento del valore del bene per il periodo di utilizzo, è stata valutata più lunga e complessa da mettere in atto. L'obiettivo della call - ha aggiunto Maran - è avere "un catalogo di strutture, oltre a quelle individuate in una prima ondata di emergenza, con cui si possa incrementare il servizio laddove ve ne sia effettiva necessità, tenendo conto che il Comune di Milano può fare un pezzo, ma può, vuole e deve agire in coordinamento con le istituzioni che hanno più il polso di noi sul tema sanitario". Per rendere più semplice la gestione anche soprattutto dal punto di vista assistenziale e sanitario, Maran sta sollecitando altre strutture in zona Stazione Centrale, vicino all'hotel Michelangelo, perché - ha spiegato - "la possibilità di trovare una struttura vicina può creare delle economie di scala". (segue) (Rem)