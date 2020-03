Coronavirus: in settimana Comune di Milano lancerà call per strutture ricettive (2)

- "La call - ha precisato Rabaiotti - è uno strumento che in questo momento è in forma di manifestazione di interesse: non è un bando, ma una raccolta di adesioni e di disponibilità, in cui premiamo le strutture pronte all'uso, evitando lavori interni e requisizioni". "Il fronte dell'offerta dev'essere ampio per poter ospitare una variegata domanda", ha aggiunto, spiegando infatti che la necessità di posti letto riguarda dai pazienti dimessi dagli ospedali ma ancora positivi al tampone, ai lavoratori di determinate categorie professionali, fino agli ospiti delle strutture comunali, primi fra tutti i senzatetto. Per loro il Comune sta proseguendo con l'attività di alleggerimento di Casa Jannacci e dopo aver allestito i posti letto al centro sportivo Saini, "stasera o domani - ha annunciato Rabaiotti - aprirà la tensostruttura allo Scalo Romana". "Abbiamo istituito anche - ha aggiunto - l'unità di via Carbonia destinata a persone sintomatiche che devono essere allontanate dalle strutture collettive". (Rem)