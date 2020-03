Coronavirus: Buschini, domani in consiglio Lazio minuto silenzio e bandiere a lutto

- "Il Consiglio regionale del Lazio, nell'esprimere sentimenti di vicinanza e vivo cordoglio alle popolazioni duramente colpite dalla drammatica emergenza causata dall'epidemia da Covid-19, che sta sconvolgendo il nostro Paese, ha aderito alla giornata di lutto, e martedì 31 marzo esporrà le bandiere a mezz'asta". Lo rende noto il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini, che nella comunicazione ai dipendenti aggiunge: "Sicuro di interpretare il sentimento di tutti voi, anche se distanti, alle ore 12 di martedì 31 marzo, osserveremo un minuto di raccoglimento in segno di cordoglio per tutte le vittime di questo maledetto virus e per stringerci idealmente alle loro famiglie, in questo momento di profondo dolore". (Com)