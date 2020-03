Coronavirus: Fico, Orban? Comportamento non consono con democrazie europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, nel corso di un'intervista a Rai Radio1, ha sottolineato che "quello di Orban e del parlamento ungherese", cha ha affidato tutti i poteri al primo ministro "da quello che ho letto, è un comportamento non consono con le democrazie europee. E' impossibile che vengano trasferiti i poteri al primo ministro ed è una cosa che in Italia non sarebbe mai avvenuta", ha aggiunto. (Rin)