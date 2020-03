Coronavirus: Raggi, oggi sanificate 650 strade di Roma

- Oggi sono state sanificate 650 strade di Roma. A darne notizia su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Voglio aggiornarvi sui lavori straordinari di sanificazione delle strade di Roma che i nostri operatori di Ama e del Servizio Giardini stanno effettuando da settimane per contrastare la diffusione del coronavirus - scrive Raggi. Oggi le autobotti sono partite in mattinata per lavare circa 650 strade in tutta la città: nel dettaglio quelle del Servizio giardini hanno coperto i Municpi X, XI, XII, XIII, XIV e XV mentre nei restanti sono passati i mezzi di Ama. Solo quest'ultimi, pensate, questa mattina hanno irrorato circa 160 mila litri di igienizzante. Nelle settimane scorse - continua il sindaco - sono stati sanificati circa 60 mila cassonetti in tutti i Municipi di Roma. Abbiamo raddoppiato le autobotti in giro per Roma e concentrato gli interventi soprattutto nelle aree vicino a farmacie, ospedali, caserme, supermercati, stazioni del treno e fermate della metro. Non abbassiamo la guardia", conclude Raggi. (Rer)