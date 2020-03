Coronavirus: Raggi, grazie a 75 dipendenti Roma Capitale andati in Protezione civile

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi, su Facebook, ringrazia "i 75 dipendenti di Roma Capitale che hanno deciso di andare momentaneamente presso la direzione Protezione civile. Pochi giorni fa - ricorda il sindaco - la nostra Protezione civile ha lanciato un appello tra tutti i dipendenti della nostra amministrazione per reperire nuovo personale volontario. Sono già arrivate 75 adesioni, un numero importante e non scontato che rende esplicita la generosità dei nostri colleghi. Queste persone aiuteranno il personale già al lavoro presso la Protezione civile per portare aiuto a chi più ne ha bisogno a causa dell’emergenza coronavirus. Voglio ringraziare fortemente chi si è reso disponibile. I nostri dipendenti stanno dimostrando responsabilità e senso di appartenenza all’ente e all’intera comunità civile di Roma. La nostra Protezione civile è operativa su più livelli, per fronteggiare l’emergenza in ogni parte della città. Si tratta - conclude Raggi - di un primo consistente passo, in attesa che arrivino nuove adesioni. L’appello resta aperto ed è ancora possibile rispondere". (Rer)