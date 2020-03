Coronavirus: Marin (FI), aiutare tutti coloro che hanno bisogno ma no assistenzialismo cronico

- Dal reddito di cittadinanza al reddito universale Grillo può cambiare il nome, ma sempre di "assistenzialismo cronico" sta parlando. Lo afferma, in una nota, Marco Marin, deputato di Forza Italia. Per Marin si tratta di "un modo inaccettabile di affrontare i problemi. Di più: un errore grave. È evidente che bisogna aiutare tutti coloro che sono in difficoltà per questa gravissima emergenza in cui il nostro Paese si trova. Come è altrettanto evidente che non lo si può fare con briciole tipo i 400 milioni di euro da dividere tra tutti i comuni Italiani. Ma l'assistenza di cui tutti gli italiani hanno bisogno deve avere l'obiettivo di riportare tutti il prima possibile all'autonomia personale. Per questo - aggiunge Marin - anche sul fronte dell'emergenza economica servono le proposte che ha fatto Forza Italia. Assistere tutti senza dimenticare nessuno perché tutti imprese, autonomi, partite Iva, dipendenti vogliono poter tornare a camminare sulle proprie gambe il prima possibile. Gli italiani chiedono, meritano e devono avere aiuto subito, ma non vedono l'ora di poter tornare a fare da soli. Questa è l'Italia che vogliamo. Assistenza per tornare all'autonomia. Cosa ben diversa dal l'assistenzialismo cronico tanto caro al M5s e alle sinistre", conclude Marin. (Rin)