Coronavirus: superati i 10.000 contagi in Turchia, 168 decessi

- La Turchia ha registrato oggi altri 37 decessi dovuti al nuovo coronavirus, portando il bilancio delle vittime a 168 persone. Lo ha detto il ministro della Sanità, Fahrettin Koca, precisando che 1.610 pazienti sono risultati positivi al test del virus Sars-Cov-2 nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi supera così la soglia dei 10.000, raggiungendo per l'esattezza 10.827. Il ministro Koca ha aggiunto che sono stati condotti solamente nella giornata di oggi 11.535 test, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Il paese ha effettuato in tutto 76.981 tamponi da quando è cominciata l'emergenza Covid-19. Secondo il quotidiano "Hurriyet", le autorità turche hanno imposto l'isolamento ad altri villaggi nell'Anatolia centrale e orientale al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Durante la quarantena di quattordici giorni sarà vietato l'ingresso e l'uscita dai villaggi isolati. Oltre a quelli nella provincia orientale di Van, altri centri abitati erano già stati isolati nella provincia settentrionale di Gumushane e in quella di Rize, sul mar Nero. (segue) (Tua)