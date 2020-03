Coronavirus: Matrisciano (M5s), Catalfo già al lavoro, 3 miliardi per Reddito emergenza

- Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, sta già lavorando al Reddito di emergenza da finanziare con 3 miliardi di euro. Lo afferma in una nota la senatrice del M5s, e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, Susy Matrisciano. "Lo Stato - dice Matrisciano - ha il dovere di assicurare a tutti i cittadini i mezzi idonei per superare una crisi economica, che non ha precedenti dal secondo dopoguerra. E per questo il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sta lavorando al Reddito di emergenza, da finanziare con 3 miliardi di euro ed erogare con procedure semplificate, per garantire un aiuto concreto a tutti coloro, che oggi sono privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito, non sono coperti da ammortizzatori sociali e indennizzi previsti dal Cura Italia o dal Reddito di cittadinanza, per il quale, peraltro, il ministro intende proporre un 'alleggerimento' dei requisiti di accesso per la durata dell'emergenza. Questa crisi inedita - conclude Matrisciano - ci ha messo dinnanzi a un fatto incontrovertibile: senza il tanto 'vituperato' Reddito di cittadinanza l'emergenza economica avrebbe avuto un impatto assai più drammatico per milioni di famiglie italiane che invece oggi possono contare su entrate certe grazie al M5s". (Com)