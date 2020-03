Kosovo: coronavirus, da Ue primi aiuti da 5 milioni di euro, attesi altri 60 per sostegno economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato siglato oggi presso la sede della Delegazione dell'Unione europea a Pristina il contratto con l'Ufficio delle nazioni unite per i progetti e i servizi (Unops) per aiuti al Kosovo nella lotta alla pandemia del coronavirus, per un ammontare di 5 milioni di euro. L'accordo prevede l'arrivo in Kosovo di 30 respiratori, 150 pompe di infusione, 5 auto-ambulanze e 400 letti da ospedale. "Si tratta di una parte dell'aiuto al Kosovo, mentre si sta lavorando per garantire fino a 60 milioni di euro che andranno a sostegno del recupero dei danni all'economia, una volta superata la crisi", ha spiegato Nataliya Apostolova, ambasciatrice della Delegazione Ue a Pristina. "L'Ue è vicina al popolo del Kosovo. Noi siamo insieme in questa lotta e insieme saremo più forti", ha sottolineato Apostolova. (segue) (Kop)