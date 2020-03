Kosovo: coronavirus, da Ue primi aiuti da 5 milioni di euro, attesi altri 60 per sostegno economia (2)

- Presente alla cerimonia della sigla del contratto con Unops che si assumerà l'incarico di portare in Kosovo le attrezzature, il premier uscente Albin Kurti ha accolto con favore l'aiuto offerto dall'Ue. "Noi siamo felici della grande solidarietà dimostrata nei confronti del popolo del Kosovo e delle sue istituzioni", ha detto Kurti, accompagnato anche dal ministro della Sanità e quello per l'Integrazione europea. "Il coronavirus non conosce frontiere. Con l'aiuto offerto dall'Ue ci sentiamo più sicuri e siamo più fiduciosi che ce la faremo e ne usciremo da questa lotta con i minori danni e conseguenze possibili", ha sottolineato il premier. (Kop)