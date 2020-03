Sicurezza: Polizia ferroviaria del Lazio, 34 denunce nella scorsa settimana

- La Polizia ferroviaria del Lazio nel corso della settimana appena terminata ha denunciato 34 persone su 18.331 controllate e ha elevato 4 sanzioni amministrative. Le verifiche, che sono state intensificate a seguito dei decreti per il contenimento del contagio da Covid-19, sono state svolte con 424 pattuglie impiegate in stazione. In particolare, il 25 marzo, la Polizia ferroviaria ha denunciato tre uomini nordafricani che hanno derubato un italiano del portafogli. Nel pomeriggio del 27 marzo, invece, alla stazione Termini è stato denunciato un italiano di 23 anni perché ha mostrato agli agenti un'autocertificazione con una motivazione non conforme alle disposizioni in vigore e poi ha iniziato a insultarli per evitare l'ammenda.(Rer)