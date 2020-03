Coronavirus: Protezione civile, dal 20 marzo incremento positivi passato da 11 a 2 per cento su base quotidiana

- "Dal 20 marzo ad oggi siamo passati da 40 mila a 75 mila contagiati ma ciò che è importante è la percentuale dei nuovi contagi su base quotidiana che è passata da un incremento dall'11 per cento ad un incremento del 2 per cento. E' un continuo calare di questa cifra". Lo ha affermato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, durante il bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia. (Rin)