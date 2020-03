Coironavirus: Css, in ultimi giorni percentuale ricoveri fra l'1 e il 5 per cento

- Il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, durante il bollettino sulla diffusione del coronavirus in Italia, ha affermato: "La percentuale di nuovi ricoverati ha fatto registrare fra l'1 e il 5 per cento. E' per questo che parlavo di un trend". (Rin)