Coronavirus: Gelmini (FI), Eurogruppo si riunisce il 7 aprile? Fanno con comodo

- La riunione dell'Eurogruppo, che dovrebbe risolvere la questione degli Eurobond e trovare il modo per fronteggiare la recessione non si terrà fino al 7 aprile. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati che aggiunge: "L'Italia ha superato i 100 mila contagiati. Spagna, Francia e la stessa Germania, stanno purtroppo rincorrendo i nostri numeri, e tutte le economie europee sono sostanzialmente in lockdown. Anziché fare presto, fanno con comodo: ma se l'Unione europea non saprà trovare risposte adeguate, il problema non sarà, come afferma Conte, il ritorno dei nazionalismi, sarà semplicemente e drammaticamente la fine del sogno europeo", conclude Gelmini. (Rin)