Coronavirus: Giacomoni (FI), accelerare su liquidità imprese e vigilanza su Cdp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Sestino Giacomoni, componente della commissione di vigilanza su Cassa depositi e prestiti e membro del comitato di presidenza di Forza Italia, "le imprese, per non fallire a causa del coronavirus, hanno bisogno - come le famiglie - di ossigeno, ossia di liquidità. Per questo - aggiunge il parlamentare in una nota - è necessario che il governo imprima una forte accelerazione sul piano dei prestiti con garanzia dello Stato, oltre che attraverso le banche anche attraverso la Cassa depositi e prestiti, che, a sua volta, deve poter operare sotto il controllo della commissione parlamentare di vigilanza, organo questo che la maggioranza non convoca da mesi e risulta paralizzato. Per questo, oggi - afferma l'esponente di FI - 6 componenti su 8 della commissione di vigilanza hanno scritto una lettera urgente ai presidenti di Camera e Senato affinché in tempi rapidi si proceda alla convocazione e alla nomina dei vertici dell'organo di controllo. Con lo stesso obiettivo anche i presidenti delle commissioni Finanze di Camera e Senato, insieme a tutti i componenti dell'opposizione, hanno presentato oggi un'interrogazione al ministro Gualtieri. Ci auguriamo - conclude Giacomoni - che la maggioranza voglia procedere celermente affinché Cassa depositi e prestiti possa concedere subito la liquidità necessaria per evitare il fallimento delle imprese italiane".(Com)