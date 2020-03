Agricoltura: Coldiretti, firmato accordo con Parmalat per ritiro latte alla stalla

- "Firmato l’accordo con Parmalat Spa per il ritiro di latte vaccino alla stalla che mette in sicurezza le produzioni degli allevamenti in Campania nel pieno dell’emergenza coronavirus". Lo ha comunicato in una nota Coldiretti Campania, annunciando un accordo per 180.000 litri al giorno per i prossimi dodici mesi, al prezzo di 0,43 più Iva al litro alla stalla, per un valore complessivo di oltre 28 milioni di euro. Le principali aree produttive coinvolte sono le province di Caserta, Benevento, Salerno e il Basso Molise. Il latte sarà valorizzato allo stabilimento casertano di Piana di Monte Verna. (Ren)