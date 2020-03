Coronavirus: Lepri (Pd), bene ministro Bonetti su assegno straordinario per figli

- Stefano Lepri, della presidenza del gruppo del Partito democratico alla Camera, dichiara che il Pd ha "apprezzato le parole del ministro Elena Bonetti che oggi - a seguito delle sollecitazioni di Graziano Delrio e del presidente del Forum delle famiglie - intende proporre nel prossimo decreto un assegno mensile straordinario per ogni figlio. Se non avessimo atteso a discutere la legge del Pd sull'assegno unico per i figli - continua il parlamentare - oggi avremmo una norma già utilizzabile in emergenza. Ben venga dunque, in attesa di approvare finalmente una legge in grado di unificare le misure di sostegno per i figli a carico, la volontà di intervenire con urgenza per aiutare direttamente le famiglie con figli, che stanno facendo enormi sacrifici".(Com)