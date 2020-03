Carceri: Fp Cgil Lazio, carenza di dispositivi protezione e personale sotto stress

- La Fp Cgil di Roma e Lazio denuncia al provveditorato regionale del Lazio, Abruzzo e Molise la situazione del carcere di Viterbo e degli altri istituti del Lazio. “A quanto ci risulta, a Viterbo, dopo un caso di positività tra gli agenti, 31 lavoratori, dopo essere stati sottoposti a tampone, si troverebbero in sorveglianza sanitaria - scrive il sindacato in una nota -. È necessario conoscere quali siano gli interventi previsti dall’amministrazione a tutela del personale, se sia stato individuato un sostituto per il comandante di reparto, anche lui sotto sorveglianza, e se siano stati previsti controlli sanitari per tutto il personale dell’istituto”. Inoltre il sindacato denuncia che "nonostante i solleciti, ancora oggi le dotazioni di Dpi (dispositivi di protezione, ndr) adeguati siano carenti in molti istituti del Lazio, cosi come prevedono le disposizioni ministeriali e le norme varate per lo stato di emergenza. Così a Rebibbia, a Regina Coeli, a Civitavecchia, Velletri e presso il nucleo provinciale di Frosinone siamo venuti a conoscenza della consegna di mascherine di panno, mentre le norme e i protocolli prevedono ben altri dispositivi. Se questo fosse confermato, sarebbe a rischio la salute di tutti i lavoratori in servizio negli Istituti, nonché quella dei loro familiari e dei detenuti”. (segue) (Com)