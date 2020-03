Carceri: Fp Cgil Lazio, carenza di dispositivi protezione e personale sotto stress (2)

- “Anche lo stress psicologico a cui sono sottoposti gli agenti – prosegue la nota - aggrava le condizioni di lavoro: si stanno registrando casi di ansia e depressione, attualmente contenuti, ma che evidenziano un ulteriore disagio in questa emergenza che sta mettendo in difficoltà l’intero paese. Fondamentale in questo senso l’attivazione di un servizio di supporto psicologico h24, a sostegno di tutto il personale degli istituti penitenziari della regione. I disordini delle scorse settimane accaduti in tutta Italia, ultima la sommossa di venerdì scorso a Civitavecchia, sono il chiaro segno di una situazione esplosiva che potrebbe in ogni momento precipitare. Questo quadro d’insieme - conclude il sindacato - ci preoccupa: insicurezza, carenza di prevenzione, tensione per il pericolo di focolai del virus e di rivolte. Serve un intervento immediato da parte dell’amministrazione penitenziaria, che ha la responsabilità di garantire con ogni mezzo la salute e la sicurezza dei lavoratori e la corretta gestione delle strutture. Serve un tavolo di confronto urgente, anche da remoto, per aggiornamento e il monitoraggio costante della situazione negli istituti del Lazio”. (Com)