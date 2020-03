Ungheria: Reynders, Commissione Ue valuterà misure emergenza adottate da Budapest

- La Commissione europea valuta le misure di emergenza per il coronavirus adottate dai paesi membri in relazione ai diritti fondamentali. Lo ha scritto il commissario europeo alla Giustizia e allo stato di diritto, Didier Reynders, sul suo profilo Twitter ufficiale. "La Commissione europea valuta le misure di emergenza adottate dagli Stati membri in relazione ai diritti fondamentali. Questo è particolarmente vero per la legge approvata oggi in Ungheria concernente lo stato di emergenza e nuove sanzioni penali per la diffusione di informazioni false", ha scritto. (Beb)